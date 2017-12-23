Луис Суарес открыл счёт в Эль Класико

Форвард "Барселоны" Луис Суарес открыл счёт в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

30-летний уругваец забил гол на 54-й минуте встречи после паса от Серхи Роберто.

Видео: Гол Луиса Суареса в ворота "Реала"

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