Луис Суарес поделился ожиданиями от Эль-Класико

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Луис Суарес поделился ожиданиями от Эль-Класико

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес высказался в преддверии матча 36-го тура испанской Примеры против "Реала".

"Эль Класико - это особенный матч. Я рад, что принимаю участие в таких поединках. Болельщиков ждёт большой спектакль. Нам важно показать хорошую игру, потому что за этим матчем наблюдает огромное количество людей по всему миру. Мне особенно запомнился мой первый гол в Эль Класико в 2015 году. Невероятно забивать на поле своего главного соперника" - приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что Эль Класико состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: El Mundo Deportivo объявил состав "Барселоны" на Эль Класико. | http://soccernews.ru

комментарии
жк

Месси и Суаресу лучше бы уже отбыть в расположение сборных,оставшиеся матчи как и классико уже никакого смысла не имеют.

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РМ

насчет спектакля он прав, будем ждать великолепного спектакля от Суареса, ведь актерский талант не пропьешь..

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