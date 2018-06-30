Луис Суарес поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес высказался в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против национальной команды Португалии.
"Матч будет непростым, мы должны играть компактно, нам будет противостоять чемпион Европы. Можно получить преимущество за счёт индивидуального мастерства один на один, но всё равно это игра одиннадцати против одиннадцати, и мы готовимся прежде всего к этому, не отвлекаясь на частности" - сказал Суарес.
Напомним, что матч Уругвай - Португалия состоится в субботу в 21:00 по московскому времени.
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