Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес получил предложение от своего бывшего клуба - амстердамского "Аякса".

Как информирует испанская пресса, голландский гранд готов предложить 30-летнему нападающему весьма солидный контракт. Ожидается, что сам уругваец будет готов рассмотреть предложение своего бывшего клуба, за который он выступал в период с 2007-го по 2011-й годы, если летом "Барса" таки подпишет Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

Напомним, в "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал". | soccernews.ru