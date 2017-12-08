Луис Суарес получил предложение от своего бывшего клуба

Теги аякслуис суаресбарселонаатлетико мадридантуан гризманн

Луис Суарес получил предложение от своего бывшего клубаФорвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес получил предложение от своего бывшего клуба - амстердамского "Аякса".

Как информирует испанская пресса, голландский гранд готов предложить 30-летнему нападающему весьма солидный контракт. Ожидается, что сам уругваец будет готов рассмотреть предложение своего бывшего клуба, за который он выступал в период с 2007-го по 2011-й годы, если летом "Барса" таки подпишет Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

Напомним, в "Барселоне" уверены, что Неймар не перейдет в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Зенден

Да и Гризманн не сильнее Суареса. Я уверен, что в случае перехода француза в Барселону, он не выдержит конкуренции с уругвайцем и будет только на подхвате.

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Зенден

Угу, не смешно. Руководству Аякса надо думать как тренера поменять, своих киндеров удержать, усилить состав нормальными футболистами, добиваться нормальных результатов, а уже потом приглашать топ-игрока.

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