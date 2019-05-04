Луис Суарес получил травму голеностопа. Во вторник матч с "Ливерпулем"
Форвард "Барселоны" Луис Суарес из-за травмы пропустил тренировку команды, сообщает AS.
По сведениям издания, уругваец получил сильный ушиб правого голеностопа. Из-за этого игрок занимается индивидуально.
Во вторник, 7 мая, "блаугране" предстоит провести ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", и 32-летний нападающий намерен принять в нём участие, несмотря на повреждение.
В текущем сезоне Суарес сыграл за "сине-гранатовых" 48 матчей, забил 25 голов и сделал 13 ассистов.
Напомним, что в первой игре "Барса" разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30