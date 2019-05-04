Луис Суарес получил травму голеностопа. Во вторник матч с "Ливерпулем"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес из-за травмы пропустил тренировку команды, сообщает AS.

По сведениям издания, уругваец получил сильный ушиб правого голеностопа. Из-за этого игрок занимается индивидуально.

Во вторник, 7 мая, "блаугране" предстоит провести ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", и 32-летний нападающий намерен принять в нём участие, несмотря на повреждение.

В текущем сезоне Суарес сыграл за "сине-гранатовых" 48 матчей, забил 25 голов и сделал 13 ассистов.

Напомним, что в первой игре "Барса" разгромила "Ливерпуль" со счётом 3:0.

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