Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес получил заманчивое предложение от европейского топ-клуба.

Как информирует испанская пресса, видеть 30-летнего бомбардира в своих рядах возжелал итальянский "Милан". Ожидается, что переезд уругвайца в Италию будет возможен, если тот в текущем сезоне не убедит тренерский штаб "сине-гранатовых" в своей состоятельности.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матах за "Барселону".

Напомним, спортивный директор "Милана" опроверг слухи о возможном приглашении в команду Конте. | soccernews.ru