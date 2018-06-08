Луис Суарес помог сборной Уругвая разгромить в товарищеском матче Узбекистан

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Луис Суарес помог сборной Уругвая разгромить в товарищеском матче Узбекистан

В товарищеском матче сборная Уругвая одержала разгромную победу над национальной командой Узбекистана со счётом 3:0.

Уругвай – Узбекистан - 3:0

Голы: де Арраскаэта, 32 - 1:0, Суарес, 54 (пенальти) - 2:0, Хименес, 73 - 3:0.

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Макси Перейра (Лаксальт, 59), Годин, Нандес (Родригес, 46), Весино (Торрейра, 59), де Арраскаэта (Санчес, 65), Бентанкур, Суарес (Стуани, 83), Кавани (Макси Гомес, 76).

Узбекистан: Суюнов, Ашурматов, Мухаммадиев (Отахонов, 58), Комилов, Хамробеков (Гийосов, 73), Сидиков (Шихов, 81), Тургунбаев (Яхшибоев, 58), Машарипов, Ганиев (Алибоев, 73), Азамов, Уринбоев (Абдухоликов, 46).

Удаление: Комилов (79).

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