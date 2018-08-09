Луис Суарес посоветовал "Барселоне" следить за хавбеком "Арсенала"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес посоветовал своему клубу следить за новоиспеченным полузащитником лондонского "Арсенала" Лукасом Торрейрой.

Так, по сведениям Football Espana, 31-летний нападающий рекомендовал "сине-гранатовым" обратить внимание на своего молодого соотечественника как на потенциального кандидата на усиление средней линии команды в будущем.

Торрейра только этим летом перешел в "Арсенал" из "Сампдории".

Напомним, в четверг "Барселона" рассчитывает закрыть два исходящих трансфера. | soccernews.ru