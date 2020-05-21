Луис Суарес посоветовал Лаутаро не переходить в "Барселону"
Легенда "Барселоны" и "Интера" Луис Суарес Мирамонтес считает, что нападающему "нерадзурри" Лаутаро Мартинесу пока рано переходить в "блауграну".
"На месте Лаутаро я бы не менял команду. В такой ситуации очень сложно принять правильное решение, тем более если тебя хочет видеть в команде лично Месси. Но нужно понимать, что мы говорим о парне, который ещё очень молод, и у него впереди очень много времени. Я хочу дать Лаутаро совет - оставайся в "Интере", - приводит слова Суареса Goal.com.
Напомним, что "Барса" пока не может договориться о трансфере Лаутаро, поскольку не готова платить за него требуемые 111 миллионов евро.
Контракт аргентинского форварда с "Интером" рассчитан до лета 2023 года.
Не пропустите: "Интер" определился, кого из игроков "Барселона" должна включить в сделку по Лаутаро Мартинесу. | http://soccernews.ru
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