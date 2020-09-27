Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико"

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Луис Суарес поучаствовал в разгроме "Гранады" в своем дебютном матче за "Атлетико"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Атлетико" разгромил "Гранаду".

Отметим, что новичок "матрасников" Луис Суарес в своем дебютном матче забил два гола и отдал один ассист.

"Атлетико" - "Гранада" 6:1

Голы: Диего Коста, 9 - 1:0, Корреа, 47 - 2:0, Жоау Фелиш, 65 - 3:0, Льоренте, 72 - 4:0, Суарес, 85 - 5:0, Молина, 87 - 5:1, Суарес, 90 - 6:1

"Атлетико": Облак, Триппьер, Лоди, Савич, Фелипе, Сауль, Карраско (Томас, 71), Корреа (Витоло, 77), Коке (Лемар, 77), Жоау Феликс (Льоренте, 71), Диего Коста (Суарес, 70).

"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Вальехо, Диас, Дуарте (Херман Санчес, 84), Азиз, Кенеди (Соро, 60), Эррера (Вико, 71), Милья (Этеки, 71), Пуэртас (Мачис, 60), Молина.

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