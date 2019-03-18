Луис Суарес повторил исторический рекорд Примеры
Форвард "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Бетиса" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Этот гол стал для 32-летнего футболиста 128-м в играх Примеры.
Как сообщает Opta, Суарес повторил рекорд турнира по количеству забитых мячей среди уругвайцев, который принадлежит Диего Форлану.
Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с лета 2014 года.
Что касается Форлана, то он с 2004 по 2011 год защищал цвета "Вильярреала" и "Атлетико".
Не пропустите: Месси установил клубный рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Миллионер из фавел: все, что нужно знать о бразильском новичке "Реала" Эдере Милитао
-
Месси установил клубный рекорд "Барселоны"
-
Главные новости дня: 17 марта
-
Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)
-
"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"
Лента новостей
-
Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"
-
Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона
-
"Барселона" озвучила диагноз Суареса
-
Боярский высказался о матче "Спартак" - "Зенит"
-
Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ
-
Миллионер из фавел: все, что нужно знать о бразильском новичке "Реала" Эдере Милитао
-
Луис Суарес повторил исторический рекорд Примеры
-
Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с Каррерой
-
Хамес стал автором уникального достижения
-
1
Месси установил клубный рекорд "Барселоны"
-
"Бетис" - "Барселона" - 1:4 (видеообзор матча Примеры)
-
Главные новости дня: 17 марта
-
2
"Барселона" теряет Суареса
-
Месси прокомментировал овации болельщиков "Бетиса" в свой адрес
-
"Милан" - "Интер" - 2:3 (видеообзор матча Серии А)
-
ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель
-
8
Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)
-
1
"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22