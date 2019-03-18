Луис Суарес повторил исторический рекорд Примеры

Форвард "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Бетиса" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Этот гол стал для 32-летнего футболиста 128-м в играх Примеры.

Как сообщает Opta, Суарес повторил рекорд турнира по количеству забитых мячей среди уругвайцев, который принадлежит Диего Форлану.

Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с лета 2014 года.

Что касается Форлана, то он с 2004 по 2011 год защищал цвета "Вильярреала" и "Атлетико".

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