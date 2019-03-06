Луис Суарес поздравил "Аякс" с триумфом на "Сантьяго Бернабеу"
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поздравил "Аякс" с триумфом на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что амстердамская команда разгромила "Реал" со счётом 4:1 и выбила мадридцев из Лиги Чемпионов.
"Поздравляю! Я всегда был аяксидом", - написал Суарес в своём твиттере.
Gefeliciteerd! Ik ben altijd ajacid @AFCAjax https://t.co/HS21XavcIq— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 5 марта 2019 г.
32-летний Суарес выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей и забил 111 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
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|17
|Сельта Виго
|26
|25
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|26
|23
|19
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