Луис Суарес поздравил "Аякс" с триумфом на "Сантьяго Бернабеу"

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Луис Суарес поздравил "Аякс" с триумфом на "Сантьяго Бернабеу"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поздравил "Аякс" с триумфом на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что амстердамская команда разгромила "Реал" со счётом 4:1 и выбила мадридцев из Лиги Чемпионов.

"Поздравляю! Я всегда был аяксидом", - написал Суарес в своём твиттере.

32-летний Суарес выступал за "Аякс" с 2007 по 2011 год, сыграл 159 матчей и забил 111 голов.

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