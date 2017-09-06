Луис Суарес поздравил хавбека "Реала" с великолепным голом

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес поздравил с дебютным голом за главную команду своей страны полузащитника "Депортиво" из Ла-Коруньи Федерико Вальверде, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

Так, лучший бомбардир в истории "небесно-голубых" в своем твиттере написал: "Мои поздравления за великолепный дебют и забитый мяч. Продолжаем мечтать о Чемпинате Мира в России".

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