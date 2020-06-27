Луис Суарес поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ

Теги барселоналиверпульлуис суарес

Луис Суарес поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился эмоциями в связи с чемпионством своего бывшего клуба "Ливерпуля".

Напомним, что "красные" не могли выиграть титул чемпионов Англии долгих 30 лет.

"Джордан и все остальные игроки "Ливерпуля", я так рад за вас, а также за людей, работающих в "Ливерпуле", и за фанатов. Надеюсь, вы насладитесь этим временем, потому что оно потрясающе подходит для болельщиков "Ливерпуля". Вы чемпионы!" - цитирует уругвайца Goal.com.

Суарес выступал за "скаузеров" с 2011 по 2014 год и выиграл за этот период только Кубок Лиги.

Не пропустите: "Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 июня

Главные новости дня: 26 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов