Луис Суарес поздравил "Ливерпуль" с победой в АПЛ

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поделился эмоциями в связи с чемпионством своего бывшего клуба "Ливерпуля".

Напомним, что "красные" не могли выиграть титул чемпионов Англии долгих 30 лет.

"Джордан и все остальные игроки "Ливерпуля", я так рад за вас, а также за людей, работающих в "Ливерпуле", и за фанатов. Надеюсь, вы насладитесь этим временем, потому что оно потрясающе подходит для болельщиков "Ливерпуля". Вы чемпионы!" - цитирует уругвайца Goal.com.

Суарес выступал за "скаузеров" с 2011 по 2014 год и выиграл за этот период только Кубок Лиги.

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