Луис Суарес поздравил Паулиньо с дебютным голом за "Барселону"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес поздравил своего партнера по команде Паулиньо с дебютным голом за клуб.

Так, в своем твиттере 30-летний нападающий написал: "Получили три важных очка в борьбе за титул. Поздравляю Паулиньо".

Напомним, Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Хетафе". | soccernews.ru