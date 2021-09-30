Луис Суарес предупредил Хави не идти в "Барселону"
Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен
Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о ситуации, которая сложилась в "Барселоне" и высказался о возможном назначении Хави на пост главного тренера каталонского клуба.
"Куман относителся ко мне с презрением, как если бы мне было 15 лет, а Бартомеу сообщил, что я плохо влияю на раздевалку. Война между Лапортой и Куманом причиняет вред игрокам".
Хави
"Лично я рекомендую Хави подождать. Это не лучшее время, чтобы прийти в клуб. Он умен, ему нужно немного подождать.
У Хави есть друзья в клубе, и ему придется принимать решение вместе с ними, это в любом случае сложно".
Месси
"Лео сказал мне, что хочет завершить карьеру в "Барсе", и что каталонский клуб делает его счастливым".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14