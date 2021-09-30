Луис Суарес предупредил Хави не идти в "Барселону"

Фото: инстаграм Суареса/Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о ситуации, которая сложилась в "Барселоне" и высказался о возможном назначении Хави на пост главного тренера каталонского клуба.

"Куман относителся ко мне с презрением, как если бы мне было 15 лет, а Бартомеу сообщил, что я плохо влияю на раздевалку. Война между Лапортой и Куманом причиняет вред игрокам".

Хави

"Лично я рекомендую Хави подождать. Это не лучшее время, чтобы прийти в клуб. Он умен, ему нужно немного подождать.

У Хави есть друзья в клубе, и ему придется принимать решение вместе с ними, это в любом случае сложно".

Месси

"Лео сказал мне, что хочет завершить карьеру в "Барсе", и что каталонский клуб делает его счастливым".

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