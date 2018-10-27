Луис Суарес: "Пришло время выиграть Эль Класико"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против мадридского "Реала".

"Эль Класико - это всегда Эль Класико. Игроки хотят принимать участие в таких матчах. Я хочу выиграть эту встречу для болельщиков , для себя, для того, чтобы оставаться на вершине турнирной таблицы Ла Лиги . Пришло время побеждать, и будем надеяться, что это случится в воскресенье ", - цитирует 31-летнего нападающего "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, прямая трансляция Эль Класико будет доступна на нашем сайте. | soccernews.ru