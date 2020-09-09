Луис Суарес приступил к тренировам с "Барселоной"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес приступил к тренировкам в составе каталонского клуба, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Футболист занимался в общей группе, несмотря на то, что на него не рассчитывает новый главный тренер клуба Рональд Куман. "Барселона" пытается договориться о расторжении контракта с 33-летним Суаресом, но форвард отказывается покидать клуб без компенсации. Интерес к уругвайцу проявляет "Ювентус".

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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