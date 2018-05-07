Луис Суарес признал, что второй гол "Барселоны" в Эль Класико был забит не по правилам
Форвард "Барселоны" Луис Суарес признал, что второй гол его команды во вчерашнем матче против "Реала" был забит не по правилам.
Напомним, что уругваец сфолил на защитнике "сливочных" Рафаэле Варане, после чего отдал голевой пас на Лионеля Месси.
"Я думаю, там был небольшой фол, потому что Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге" - цитирует Суареса AS.
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|Хетафе
|36
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|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
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|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
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|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
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|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
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|Малага
|36
|20