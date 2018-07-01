Луис Суарес прокомментировал выход сборной Уругвая в четвертьфинал ЧМ-2018

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Луис Суарес прокомментировал выход сборной Уругвая в четвертьфинал ЧМ-2018

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал ЧМ-2018.

Напомним, что в матче 1/8 финала мундиаля "небесно-голубые" одолели Португалию.

"Мы рады победе, потому что на этом Чемпионате Мира очень высокий уровень соперников. Вся команда сыграла крайне самоотверженно. Мы довольны проходом дальше. Очень рады, что наши болельщики продолжают нас поддерживать" – сказал Суарес.

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