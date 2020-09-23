Луис Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны"

Уругвайский нападающий Луис Суарес расплакался, уезжая с базы "Барселоны", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В ближайшее время футболист перейдет в "Атлетико". "Барселона" решила расстаться с форвардом, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач.

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