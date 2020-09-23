Луис Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны"

Теги барселоналуис суарес

Луис Суарес расплакался, покидая базу "Барселоны"

Уругвайский нападающий Луис Суарес расплакался, уезжая с базы "Барселоны", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

В ближайшее время футболист перейдет в "Атлетико". "Барселона" решила расстаться с форвардом, так как на него не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман.

Суарес выступал за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. 

Не пропустите: Суарес подозревается в мошенничестве при получении итальянского гражданства. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

Месси и Роналду не попали в топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту сезона по версии УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов