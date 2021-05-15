Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая
Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес сообщил, что хочет выступать за сборную Уругвая до окончания ЧМ-2022.
"Я хочу сыграть на Чемпионате Мира в Катаре, а затем уйти из сборной. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которые должны получать больше шансов. Когда наступает время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я очень долго работал над этим", - цитирует Суареса Marca.
34-летний нападающий выступает за сборную Уругвая с 2007 года, сыграл 116 матчей и забил 63 гола.
ЧМ-2022 должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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