Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

Фото твиттер Луиса Суареса

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес сообщил, что хочет выступать за сборную Уругвая до окончания ЧМ-2022.

"Я хочу сыграть на Чемпионате Мира в Катаре, а затем уйти из сборной. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которые должны получать больше шансов. Когда наступает время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я очень долго работал над этим", - цитирует Суареса Marca.

34-летний нападающий выступает за сборную Уругвая с 2007 года, сыграл 116 матчей и забил 63 гола.

ЧМ-2022 должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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