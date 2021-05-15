Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

Теги атлетико мадридлуис суаресуругвай

Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая

Фото твиттер Луиса Суареса

Форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес сообщил, что хочет выступать за сборную Уругвая до окончания ЧМ-2022.

"Я хочу сыграть на Чемпионате Мира в Катаре, а затем уйти из сборной. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которые должны получать больше шансов. Когда наступает время, человеку приходится принимать непростые решения, несмотря на то, как сложно они ему даются. Но я очень долго работал над этим", - цитирует Суареса Marca.

34-летний нападающий выступает за сборную Уругвая с 2007 года, сыграл 116 матчей и забил 63 гола.

ЧМ-2022 должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Не пропустите: "Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его падения. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании

Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов