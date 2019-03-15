Луис Суарес рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский "Арсенал".

По словам уругвайского бомбардира, он мог присоединиться к "канонирам" летом 2013 года, но его отговорил бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

"У "Ливерпуля" был очередной плохой сезон и я собирался перейти в "Арсенал". Я заставлял себя это сделать, но Джеррард пообещал мне, что если я останусь, то в следующем году перейду в "Баварию", "Барселону" или "Реал". Его слова убедили меня. Стивен заботился обо мне и хотел моего благополучия. Это были слова настоящего капитана, которые в тот момент оказали влияние на меня и очень мне помогли. Я сказал своему агенту, что принял решение остаться в "Ливерпуле", - приводит слова уругвайца Sky Sports.

В итоге летом 2014 года Суарес перебрался в "Барселону" за 82 миллиона евро. С тех пор он забил 172 гола и сделал 93 ассиста в 236 матчах.

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