Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию каталонского клуба купить нового центрального форварда.
Уругвайский бомбардир дал понять, что этот факт его не сильно тревожит.
"Это нормально, что "Барса" ищет новую "девятку", ведь мне уже 31 год. А к критике я отношусь, как профессионал - принимаю её, когда дела идут не очень хорошо" - приводит слова Суареса El Mundo Deportivo.
В текущем сезоне латиноамериканец сыграл за "сине-гранатовых" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|21
|2
|Алавес
|10
|20
|3
|Севилья
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Эспаньол
|10
|18
|6
|Реал Вальядолид
|10
|16
|7
|Леванте
|10
|16
|8
|Хетафе
|10
|15
|9
|Реал Мадрид
|10
|14
|10
|Сельта Виго
|10
|13
|11
|Жирона
|10
|13
|12
|Реал Сосьедад
|10
|12
|13
|Бетис
|10
|12
|14
|Валенсия
|10
|11
|15
|Эйбар
|10
|11
|16
|Атлетик Бильбао
|10
|10
|17
|Вильярреал
|10
|9
|18
|Леганес
|10
|8
|19
|Райо Вальекано
|10
|6
|20
|Уэска
|10
|5