Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда

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Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию "Барселоны" купить нового центрфорварда

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о своём отношении к желанию каталонского клуба купить нового центрального форварда.

Уругвайский бомбардир дал понять, что этот факт его не сильно тревожит.

"Это нормально, что "Барса" ищет новую "девятку", ведь мне уже 31 год. А к критике я отношусь, как профессионал - принимаю её, когда дела идут не очень хорошо" - приводит слова Суареса El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне латиноамериканец сыграл за "сине-гранатовых" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

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