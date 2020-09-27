Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"

Теги атлетико мадридлуис суарес

Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"

Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что он перешел в мадридский "Атлетико" ради трофеев.

"Я пришел в клуб, чтобы внести свой вклад голами или результативными передачами. Я перешел в "Атлетико", чтобы выигрывать трофеи. Мне будет приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Уругвайцы всегда хорошо играли за "Атлетико". Надеюсь, что я не стану исключением", – приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что 33-летний Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны" на правах свободного агента.

Не пропустите: Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 сентября

Главные новости дня: 26 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов