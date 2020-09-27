Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"

Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что он перешел в мадридский "Атлетико" ради трофеев.

"Я пришел в клуб, чтобы внести свой вклад голами или результативными передачами. Я перешел в "Атлетико", чтобы выигрывать трофеи. Мне будет приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Уругвайцы всегда хорошо играли за "Атлетико". Надеюсь, что я не стану исключением", – приводит слова Суареса Marca.

Напомним, что 33-летний Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны" на правах свободного агента.

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