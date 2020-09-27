Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"
Уругвайский нападающий Луис Суарес заявил, что он перешел в мадридский "Атлетико" ради трофеев.
"Я пришел в клуб, чтобы внести свой вклад голами или результативными передачами. Я перешел в "Атлетико", чтобы выигрывать трофеи. Мне будет приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Уругвайцы всегда хорошо играли за "Атлетико". Надеюсь, что я не стану исключением", – приводит слова Суареса Marca.
Напомним, что 33-летний Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны" на правах свободного агента.
Не пропустите: Куман отказался брать на себя ответственность за уход Суареса из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
"Порту" одержал крупную победу в дерби
-
Карим Бензема вышел на 3-е место по голевым передачам в Ла Лиге среди действующих игроков
-
"Сила общения": Роналду показал, как он самосовершенствуется
-
В "Интере" прокомментировали возможные уход Шкриньяра и трансфер Канте
-
Луис Суарес рассказал, почему он принял решение перейти в "Атлетико"
-
Гол Промеса принес "Аяксу" победу в матче с "Витессом"
-
"Марсель" на 95-й минуте ушел от поражения в матче с "Метцем"
-
"Саутгемптон" обыграл "Бернли" в матче АПЛ
-
Серхио Рамос принес "Реалу" победу над "Бетисом"
-
"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А
-
Сергей Семак - рекордсмен "Зенита" по победам в пять и более мячей
-
Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"
-
"Умный" автобус не дал английскому клубу уехать на матч чемпионата
-
"Бенфика" одержала уверенную победу в чемпионате Португалии
-
"Жирона" усилилась бразильцем из "Манчестер Сити"
-
Сергей Семак опубликовал фото из раздевалки "Зенита" после победы над "Уфой"
-
"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"
-
"Реал Сосьедад" разгромил "Эльче" и вышел на 3-е место в Ла Лиге
-
"Вердер" в гостях уверенно обыграл "Шальке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14