Луис Суарес рассматривает три варианта продолжения карьеры

Стало известно, в каких клубах может оказаться нападающий "Барселоны" Луис Суарес.

По информации AS, сам уругваец рассматривает только три варианта продолжения карьеры.

Первый - остаться в "Барсе", второй - перейти в "Атлетико", третий - отправиться в ПСЖ.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" на 33-летнего футболиста не рассчитывает, однако тот готов расторгнуть контракт только при условии выплаты солидной компенсации.

Суарес выступает за "Барселону" с лета 2014 года, сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2020/21.

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