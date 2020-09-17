Луис Суарес рассматривает три варианта продолжения карьеры
Стало известно, в каких клубах может оказаться нападающий "Барселоны" Луис Суарес.
По информации AS, сам уругваец рассматривает только три варианта продолжения карьеры.
Первый - остаться в "Барсе", второй - перейти в "Атлетико", третий - отправиться в ПСЖ.
Тренерский штаб "сине-гранатовых" на 33-летнего футболиста не рассчитывает, однако тот готов расторгнуть контракт только при условии выплаты солидной компенсации.
Суарес выступает за "Барселону" с лета 2014 года, сыграл 283 матча, забил 198 голов и сделал 109 ассистов. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2020/21.
Не пропустите: Куман высказался о шансах Суареса остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14