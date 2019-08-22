Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес определился с клубом, в котором он хочет провести последние годы своей карьеры.

По информации Mundo Deportivo, уругваец решил после ухода из "блауграны" присоединиться к "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

При этом 32-летний футболист не исключает переезд в США уже в январе 2020 года или следующим летом.

В "Интер Майами" Суарес может воссоединиться со своим соотечественником Эдинсоном Кавани, которого также сватают в этот клуб.

Напомним, что контракт звёздного форварда с "Барсой" истекает в 2021 году.

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