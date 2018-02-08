Луис Суарес: "С уходом Неймара потеряли многое, но клуб приобрел игроков для компенсации его потери"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес в очередной раз высказался об уходе своего бывшего партнера по линии атаки в клубе Неймара во французский ПСЖ.

" Как на нас сказался уход Неймара? Тактически наша игра изменилась. Раньше мы хорошо действовали на контратаках, теперь же мы решили укрепить полузащиту... С уходом Неймара потеряли многое, но клуб приобрел игроков для компенсации его потери ", - цитирует 30-летнего нападающего La Vanguardia.

Напомним, Суарес не исключил, что в матче с "Валенсией" будет дополнительное время. | soccernews.ru