Луис Суарес: "С уходом Неймара потеряли многое, но клуб приобрел игроков для компенсации его потери"

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Луис Суарес: "С уходом Неймара потеряли многое, но клуб приобрел игроков для компенсации его потери"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес в очередной раз высказался об уходе своего бывшего партнера по линии атаки в клубе Неймара во французский ПСЖ.

"Как на нас сказался уход Неймара? Тактически наша игра изменилась. Раньше мы хорошо действовали на контратаках, теперь же мы решили укрепить полузащиту... С уходом Неймара потеряли многое, но клуб приобрел игроков для компенсации его потери", - цитирует 30-летнего нападающего La Vanguardia.

Напомним, Суарес не исключил, что в матче с "Валенсией" будет дополнительное время. | soccernews.ru

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