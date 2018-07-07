Луис Суарес: "Сборная Франции не была сильнее нас"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес высказался после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Франции.

"Мы чувствовали, что можем сыграть лучше. Франция не была сильнее нас, но они показали себя более опытным турнирным бойцом. Когда мы пропустили, было сложно создавать моменты впереди. То, что из-за травмы пропустил матч Кавани, не может быть оправданием. Он очен важен для нас, мы все играли за него" - сказал Суарес.

Напомним, что Франция победила Уругвай со счётом 2:0.

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