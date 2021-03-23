Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"

Теги луис суареслионель мессибарселона

Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"Фото: Твиттер @LuisSuarez9 
Экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес, в прошлом году перешедший в "Атлетико", признался, что продолжает следить за играми своей бывшей команды.

"Я смотрю их матчи, потому что люблю смотреть футбол и восхищаюсь клубом, цвета которого защищал. Я благодарен ему. С Лионелем Месси мы на постоянной связи, общаемся почти ежедневно.

Знаю, что меня помнят и любят в "Барселоне". И я,  в свою очередь, очень благодарен за все, что для меня там сделали.

Смотрел последний их матч против "Реал Сосьедад", в котором они победили 6:1. Это было невероятно. Великолепная игра. Команда была очень активной, в ее составе есть сильнейшие игроки мира", – цитирует Суареса Marca.

Читать также: Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера

"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов