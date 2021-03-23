Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"

Фото: Твиттер @LuisSuarez9

Экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес, в прошлом году перешедший в "Атлетико", признался, что продолжает следить за играми своей бывшей команды.

"Я смотрю их матчи, потому что люблю смотреть футбол и восхищаюсь клубом, цвета которого защищал. Я благодарен ему. С Лионелем Месси мы на постоянной связи, общаемся почти ежедневно.

Знаю, что меня помнят и любят в "Барселоне". И я, в свою очередь, очень благодарен за все, что для меня там сделали.

Смотрел последний их матч против "Реал Сосьедад", в котором они победили 6:1. Это было невероятно. Великолепная игра. Команда была очень активной, в ее составе есть сильнейшие игроки мира", – цитирует Суареса Marca.