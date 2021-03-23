Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
Фото: Твиттер @LuisSuarez9
Экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес, в прошлом году перешедший в "Атлетико", признался, что продолжает следить за играми своей бывшей команды.
"Я смотрю их матчи, потому что люблю смотреть футбол и восхищаюсь клубом, цвета которого защищал. Я благодарен ему. С Лионелем Месси мы на постоянной связи, общаемся почти ежедневно.
Знаю, что меня помнят и любят в "Барселоне". И я, в свою очередь, очень благодарен за все, что для меня там сделали.
Смотрел последний их матч против "Реал Сосьедад", в котором они победили 6:1. Это было невероятно. Великолепная игра. Команда была очень активной, в ее составе есть сильнейшие игроки мира", – цитирует Суареса Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14