Луис Суарес: "Со мной все в порядке"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что у он не получил травму в матче за сборную Уругвая против Аргентины (0:0).

"Мы набрали важные очки и продолжаем мечтать о чемпионате мира. Со мной всё хорошо, это всего лишь судорога в икре. Вперед, Уругвай", - написал Суарес в своем твиттере.

Стоит отметить, что в этом матче 30-летний Суарес отыграл 83 минуты.

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