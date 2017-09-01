Луис Суарес: "Со мной все в порядке"

Теги барселонауругвайлуис суарес

Луис Суарес: "Со мной все в порядке"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес заявил, что у он не получил травму в матче за сборную Уругвая против Аргентины (0:0).

"Мы набрали важные очки и продолжаем мечтать о чемпионате мира. Со мной всё хорошо, это всего лишь судорога в икре. Вперед, Уругвай", - написал Суарес в своем твиттере.

Стоит отметить, что в этом матче 30-летний Суарес отыграл 83 минуты.

Не пропустите: Суарес получил разрешение от врачей "Барселоны" на участие в матче своей сборной против Аргентины. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Возвращение Луческу в Украину: в центральном матче группы І команда Андрея Шевченко сыграет с Турцией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов