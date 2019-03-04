Луис Суарес советует "Ливерпулю" подписать своего соотечественника из "Сельты"

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Луис Суарес советует "Ливерпулю" подписать своего соотечественника из "Сельты"

Нападающий "Сельты" Макси Гомес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах футболиста может быть заинтересован "Ливерпуль". И что интересно, купить уругвайца клубу советует их экс-игрок Луис Суарес, ныне выступающий за "Барселону".

Отмечается, что трансферная стоимость 22-летнего Гомеса оценивается в 41 миллион евро.

В этом сезоне Гомес провел 24 матча, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.

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