Луис Суарес советует "Ливерпулю" подписать своего соотечественника из "Сельты"

Нападающий "Сельты" Макси Гомес может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах футболиста может быть заинтересован "Ливерпуль". И что интересно, купить уругвайца клубу советует их экс-игрок Луис Суарес, ныне выступающий за "Барселону".

Отмечается, что трансферная стоимость 22-летнего Гомеса оценивается в 41 миллион евро.

В этом сезоне Гомес провел 24 матча, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.

Читайте также: "Барселона" определила трех кандидатов на усиление позиции центрфорварда. | http://soccernews.ru