Луис Суарес советует "Ливерпулю" подписать своего соотечественника из "Сельты"
Нападающий "Сельты" Макси Гомес может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает The Sun, в услугах футболиста может быть заинтересован "Ливерпуль". И что интересно, купить уругвайца клубу советует их экс-игрок Луис Суарес, ныне выступающий за "Барселону".
Отмечается, что трансферная стоимость 22-летнего Гомеса оценивается в 41 миллион евро.
В этом сезоне Гомес провел 24 матча, в которых отметился девятью голами и пятью ассистами.
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|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
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|5
|Арсенал Лондон
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|Челси
|28
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|Вулверхэмптон
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|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
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|12
|Борнмут
|29
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|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
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|17
|Саутгемптон
|29
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|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14