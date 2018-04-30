Луис Суарес стал первым игроком, отдавшим три ассиста Месси в одном матче

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес во вчерашнем матче своей команды против "Депортиво" из Ла-Коруньи в рамках Ла Лиги установил уникальное достижение.

Так, по сведениям OptaJose, 31-летний уругваец стал первым футболистом, который отдал три результативные передачи на одноклубника Лионеля Месси в одной игре за всю карьеру аргентинского бомбардира.

Напомним, Месси забил свой 1 000-й гол. | soccernews.ru