Луис Суарес точно не сыграет с "Барселоной"

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, футболист надеялся, что предыдущий тест окажется ложноположительным, но его надежда не оправдалась. Таким образом, уругваец пропустит матч 10-го тура чемпионата Испании со своим бывшим клубом "Барселоной" (21 ноября). Также есть вероятность, что форвард пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной" (25 ноября).

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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