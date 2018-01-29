Луис Суарес установил личный рекорд

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Алавеса" в матче 21-го тура испанской Примеры.

Таким образом, 31-летний уругваец забил в восьми матчах чемпионата подряд.

Как сообщает Gracenote Live, Суарес впервые в своей карьере выдал такую голевую серию. Ранее он выступал за "Ливерпуль", "Аякс", "Гронинген" и "Насьональ".

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