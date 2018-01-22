Уругвайский нападающий Луис Суарес установил рекорд "Барселоны", сообщает официальный твиттер клуба.

30-летний форвард быстрее всех в истории "сине-гранатовых" забил 100 голов в рамках испанской Примеры.

Для достижения этой отметки Суаресу понадобилось 114 матчей и он превзошёл достижение Самуэля Это'О, забившего 100-й гол в чемпионате в 130-м матче.

Напомним, что во вчерашнем матче против "Бетиса" Суарес забил 2 гола и сделал 2 ассиста. | http://soccernews.ru