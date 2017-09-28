Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"
Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес похвалил главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.
"Барселона" должна бороться за как можно больше трофеев. Мы находимся в хорошей форме, и это есть позитивным моментом. С новым тренером сложно сразу же демонстрировать хорошие результаты, но Вальверде доказывает, что он является отличным специалистом, он много работает", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.
Напомним, Вальверде прокомментировал победу над "Спортингом" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|14
|3
|Севилья
|6
|13
|4
|Валенсия
|6
|12
|5
|Реал Мадрид
|6
|11
|6
|Леганес
|6
|10
|7
|Леванте
|5
|9
|8
|Реал Сосьедад
|6
|9
|9
|Бетис
|5
|9
|10
|Хетафе
|6
|8
|11
|Атлетик Бильбао
|6
|8
|12
|Эспаньол
|6
|8
|13
|Сельта Виго
|6
|7
|14
|Вильярреал
|6
|7
|15
|Лас Пальмас
|6
|6
|16
|Эйбар
|6
|6
|17
|Жирона
|6
|5
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|4
|19
|Малага
|6
|1
|20
|Алавес
|6
|0