Луис Суарес: "Вальверде доказывает, что он - очень хороший специалист"

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес похвалил главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

" Барселона" должна бороться за как можно больше трофеев. Мы находимся в хорошей форме, и это есть позитивным моментом. С новым тренером сложно сразу же демонстрировать хорошие результаты, но Вальверде доказывает, что он является отличным специалистом, он много работает ", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде прокомментировал победу над "Спортингом" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru