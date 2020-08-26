Луис Суарес ведет переговоры с клубом Бекхэма
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перебраться в МЛС.
Как сообщает Goal.com, 33-летний уругваец ведет переговоры с "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. При этом Суарес хотел бы остаться в Европе, но он готов рассмотреть вариант с переездом в США.
Однако отмечается, что в случае перехода в "Интер Майами" Суаресу придется пойти на сокращение зарплаты. В "Барселоне" он зарабатывает 450 тысяч евро в неделю.
Контракт Суареса с "Барсой" истекает следующим летом. В минувшем сезоне на его счету 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах.
Читайте также: В "Аяксе" оценили вероятность перехода Луиса Суареса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Месси будет тренироваться с "Барселоной" для избежания санкций от клуба
-
Николич прокомментировал поражение от "Ахмата"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Дином Хендерсоном
-
3
ФИФА не будет мешать уходу Месси из "Барселоны"
-
Луис Суарес ведет переговоры с клубом Бекхэма
-
"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве
-
"Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ
-
"Рубин" разгромил "Уфу" в матче РПЛ
-
2
"Леганес" рассказал "Барселоне", как удержать Месси
-
"Интер" согласовал трансфер "нового Пирло"
-
"Марсель" продлил контракт с рекордсменом клуба
-
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с Месси
-
Президент "Барселоны" намерен лично встретиться с Месси
-
"Челси" купил защитника "Лестера", оформив третий летний трансфер
-
ЦСКА может продать Бистровичу в Бундеслигу
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Лионеля Месси
-
"Барселона" нашла замену Суаресу в "Валенсии"
-
2
"Манчестер Сити" предложит Месси трехлетний контракт
-
ПСЖ определился с летними трансферными целями
-
"Атлетико" и "Арсенал" могут совершить громкий обмен футболистами
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34