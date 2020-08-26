Луис Суарес ведет переговоры с клубом Бекхэма

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перебраться в МЛС.

Как сообщает Goal.com, 33-летний уругваец ведет переговоры с "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. При этом Суарес хотел бы остаться в Европе, но он готов рассмотреть вариант с переездом в США.

Однако отмечается, что в случае перехода в "Интер Майами" Суаресу придется пойти на сокращение зарплаты. В "Барселоне" он зарабатывает 450 тысяч евро в неделю.

Контракт Суареса с "Барсой" истекает следующим летом. В минувшем сезоне на его счету 21 гол и 12 ассистов в 36 матчах.

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