Луис Суарес видит своим преемником форварда академии "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес занялся поиском своего преемника.

Как сообщает Fox Sports, 32-летний уругваец советует клубу обратить внимание на воспитанника Абеля Руиса.

Руис находится в структуре "Барселоны" с 2012 года. За первую команду каталонцев 19-летний испанец провел всего одну игру.

В этом сезоне на его счету три забитых мяча в 8 матчах за "Барселону Б".

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