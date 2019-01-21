Луис Суарес ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

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Луис Суарес ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил один гол в игре Примеры против "Леганеса" (3:1).

Этот гол стал 167-м для уругвайца в футболке каталонского клуба. Таким образом, Суарес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны", где делит пятую строчку с Хосепом Эсколой.

Перед Суаресом располагаются Хосеп Самитьер (184 гола), Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (576).

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 7 ассистов в 27 матчах.

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