Луис Суарес ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Луис Суарес забил один гол в игре Примеры против "Леганеса" (3:1).

Этот гол стал 167-м для уругвайца в футболке каталонского клуба. Таким образом, Суарес вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории "Барселоны", где делит пятую строчку с Хосепом Эсколой.

Перед Суаресом располагаются Хосеп Самитьер (184 гола), Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (576).

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 15 голов и 7 ассистов в 27 матчах.

Читайте также: "Барселона" одолела "Леганес" и вновь увеличила отрыв от "Атлетико". | http://soccernews.ru