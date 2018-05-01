Луис Суарес: "Восхищаюсь Коутиньо еще со времен, когда он ушел из "Интера"

Теги луис суаресфилиппе коутиньобарселона

Луис Суарес: "Восхищаюсь Коутиньо еще со времен, когда он ушел из "Интера"Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес рассказал о своем отношении к партнеру по команде Филиппе Коутиньо.

"Я восхищаюсь Коутиньо еще со времен, когда он ушел из "Интера". Его мечта была - сыграть за "Барсу". Он - мой друг и партнер по команде. Я рад, что теперь он будет рядом", - приводит слова 31-летнего нападающего "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор. | soccernews.ru

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