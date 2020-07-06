Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба.

В матче 34-го тура с "Вильярреалом" уругваец отметился голом, который стал для него 194-м в составе каталонцев. По этому показателю он догнал экс-форварда "Барселоны" Ладислава Кубалу. Больше Суареса за "Барселону" забили только Сезар (232) и Лионель Месси (630).

Напомним, что 32-летний Суарес перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 82 миллиона евро. На тот момент его трансфер стал самым дорогостоящим в истории клуба.

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