Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны"
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории каталонского клуба.
В матче 34-го тура с "Вильярреалом" уругваец отметился голом, который стал для него 194-м в составе каталонцев. По этому показателю он догнал экс-форварда "Барселоны" Ладислава Кубалу. Больше Суареса за "Барселону" забили только Сезар (232) и Лионель Месси (630).
Напомним, что 32-летний Суарес перешел в "Барселону" летом 2014 года из "Ливерпуля" за 82 миллиона евро. На тот момент его трансфер стал самым дорогостоящим в истории клуба.
Не пропустите: Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону". | http://soccernews.ru
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|Атлетико Мадрид
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|5
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|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
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|11
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|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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