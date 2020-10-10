Луис Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"

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Луис Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"

Форвард "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о будущем Лионеля Месси в "Барселоне".

"Желание Месси уйти из "Барселоны" не было жестом в мой адрес. Клуб должен был уважать его решение уехать. Из уважения к моим отношениям с Месси я не буду раскрывать подробности наших разговоров в тот период, однако он находился в трудной ситуации. Он хотел уйти, а клуб был против.

Я старался поддерживать его, заботиться о нем и немного отвлечь. Камеры преследовали его. Было тяжело, приходилось ему помогать. Лео понимает, что он значит для "Барсы". Он дал то, о чем клуб даже не мечтал. Месси должен оставаться номером один, лучшим и быть счастливым.

Может быть, Месси будет выступать в другом клубе, однако если он снова почувствует себя комфортно, снова будет счастлив, и придет новое руководство, он захочет остаться в клубе", - приводит слова Суареса ESPN.

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