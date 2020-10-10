Луис Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"
Форвард "Атлетико" Луис Суарес поделился мнением о будущем Лионеля Месси в "Барселоне".
"Желание Месси уйти из "Барселоны" не было жестом в мой адрес. Клуб должен был уважать его решение уехать. Из уважения к моим отношениям с Месси я не буду раскрывать подробности наших разговоров в тот период, однако он находился в трудной ситуации. Он хотел уйти, а клуб был против.
Я старался поддерживать его, заботиться о нем и немного отвлечь. Камеры преследовали его. Было тяжело, приходилось ему помогать. Лео понимает, что он значит для "Барсы". Он дал то, о чем клуб даже не мечтал. Месси должен оставаться номером один, лучшим и быть счастливым.
Может быть, Месси будет выступать в другом клубе, однако если он снова почувствует себя комфортно, снова будет счастлив, и придет новое руководство, он захочет остаться в клубе", - приводит слова Суареса ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14