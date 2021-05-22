Луис Суарес высказался о чемпионстве "Атлетико"

Фото: инстаграм Суареса

Форвард "Атлетико" Луис Суарес прокомментировал победу клуба в чемпионате.

"Прошлым летом я пережил тяжелую ситуацию. Меня унизили. "Атлетико" открыл мне свои двери и дал мне возможность продолжить показывать свой уровень. Этот сезон дался мне труднее всего", - приводит слова Суареса AS.

Напомним, что прошлым летом Суарес перешел в "Атлетико" из "Барселоны", которая в этом сезоне финишировала третьей.

В этом сезоне на счету Суареса 21 гол и три ассиста в 38 играх. 11 голов уругвайца оказались победными, а два из них были забиты в двух последних турах.

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