Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне"

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Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне"

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес не собирается уходить из клуба бесплатно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист требует от каталонского клуба полную зарплату до окончания своего контракта. "Барселона" в свою очередь намерена расторгнуть контракт с форвардом бесплатно.

Напомним, что на 33-летнего Суареса не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман. В настоящее время уругваец ведет переговоры с "Ювентусом".

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Переход Луиса Суареса в "Ювентус" задерживается по необычной причине. | http://soccernews.ru
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