Луис Суарес выздоровел от коронавируса и готов вернуться на поле
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес выздоровел от коронавируса, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, тест футболиста на коронавирус показал отрицательный результат. Таким образом, форвард сможет выйти на поле уже в ближайшем матче.
В нынешем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|Хетафе
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|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14