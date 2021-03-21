Луис Суарес забил 500-й гол в карьере
Фото: Твиттер @Atleti
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в Мадриде принимал аутсайдера Ла Лиги "Алавес". Матч выдался тяжелым для подопечных Симеоне. Его команда смогла победить благодаря голкиперу Яну Облаку, который отразил пенальти на 86-й минуте и форварду Луису Суаресу, на счету которого единственный гол в этой встрече.
Для уругвайца, этот мяч стал 19-м в сезоне 2020/2021 испанского чемпионата и 500-м во всей его карьере.
@LuisSuarez9 ha marcado su gol 5⃣0⃣0⃣ en su carrera deportiva. ¡Histórico!— Atlético de Madrid (@Atleti) March 21, 2021
¡Enhorabuena, goleador!
ℹ➡ https://t.co/HWQPPYulA4
⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/TkLQ0ITT3n
34-летний нападающий забил 198 мячей выступая за "Барселону", 111 – за "Аякс", 82 – за "Ливерпуль", 63 – за сборную Уругвая, 19 – за "Атлетико", 15 – за "Гронинген" и12 – за "Насьональ".
На данный момент форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги, уступая аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14