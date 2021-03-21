Луис Суарес забил 500-й гол в карьере

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Луис Суарес забил 500-й гол в карьереФото: Твиттер @Atleti
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетико" в Мадриде принимал аутсайдера Ла Лиги "Алавес". Матч выдался тяжелым для подопечных Симеоне. Его команда смогла победить благодаря голкиперу Яну Облаку, который отразил пенальти на 86-й минуте и форварду Луису Суаресу, на счету которого единственный гол в этой встрече.

Для уругвайца, этот мяч стал 19-м в сезоне 2020/2021 испанского чемпионата и 500-м во всей его карьере.

34-летний нападающий забил 198 мячей выступая за "Барселону", 111 – за "Аякс", 82 – за "Ливерпуль", 63 – за сборную Уругвая, 19 – за "Атлетико", 15 – за "Гронинген" и12 – за "Насьональ".

На данный момент форвард занимает второе место в гонке бомбардиров Ла Лиги, уступая аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 2 гола.

Читать также: Облак отразил пенальти и спас победу "Атлетико" | http://soccernews.ru
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