Луис Суарес забил сотый гол за "Барселону" в Примере

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Луис Суарес забил сотый гол за "Барселону" в Примере

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Эйбара" в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Этот гол стал для 31-летнего уругвайца сотым в составе "сине-гранатовых" в рамках Примеры.

Стоит отметить, что Суарес занимает пятое место в истории "Барселоны" по забитым мячам в чемпионате. Опережают его только Самуэль Это’О (108), Ладислао Кубала (131), Сезар Родригес (191) и Лионель Месси (368).

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