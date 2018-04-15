Луис Суарес забил "Валенсии" 10 голов, это больше, чем любой другой команде в составе "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Валенсии" в матче 32-го тура испанской Примеры.

Таким образом, в играх с "летучими мышами" 31-летний уругваец отличился уже в десятый раз.

Как сообщает Opta, Суарес после перехода в "Барселону" не забивал больше голов ни одной другой команде.

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