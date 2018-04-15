Луис Суарес забил "Валенсии" 10 голов, это больше, чем любой другой команде в составе "Барселоны"

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Луис Суарес забил "Валенсии" 10 голов, это больше, чем любой другой команде в составе "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес поразил ворота "Валенсии" в матче 32-го тура испанской Примеры.

Таким образом, в играх с "летучими мышами" 31-летний уругваец отличился уже в десятый раз. 

Как сообщает Opta, Суарес после перехода в "Барселону" не забивал больше голов ни одной другой команде.

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Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
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