Луис Суарес забил во всех финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны"
В финальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Барселоной".
После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывают со счётом 3:0 - дубль оформил Луис Суарес, ещё один гол в активе Лионеля Месси.
Как сообщает Opta, уругвайский бомбардир забил во всех пяти финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны".
Ранее Суарес отличался в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15, матче за Суперкубок УЕФА в сезоне 2015/16, финале клубного чемпионата мира в сезоне 2015/16 и матче за Суперкубок Испании в сезоне 2016/17.
Не пропустите: Месси стал вторым игроком в истории, отличившимся в пяти финалах Кубка Испании. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|33
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|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
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|5
|Бетис
|33
|55
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|33
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|33
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Атлетик Бильбао
|33
|40
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|Леганес
|34
|40
|15
|Алавес
|33
|38
|16
|Эспаньол
|33
|36
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|33
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|Малага
|33
|17