Луис Суарес забил во всех финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны"

В финальном матче Кубка Испании "Севилья" играет с "Барселоной".

После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывают со счётом 3:0 - дубль оформил Луис Суарес, ещё один гол в активе Лионеля Месси.

Как сообщает Opta, уругвайский бомбардир забил во всех пяти финалах, в которых участвовал в составе "Барселоны".

Ранее Суарес отличался в финале Лиги Чемпионов в сезоне 2014/15, матче за Суперкубок УЕФА в сезоне 2015/16, финале клубного чемпионата мира в сезоне 2015/16 и матче за Суперкубок Испании в сезоне 2016/17.

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